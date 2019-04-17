Ассанжа наградили премией за свободу СМИ. Фото: Vesti.Ru

https://racurs.ua/n120843-assanja-nagradili-premiey-za-svobodu-smi.html

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Джулиана Ассанжа наградили премией за свободу СМИ. Награду получила представитель Ассанжа Мэйрид Корриган, лауреат Нобелевской премии мира 1976 года.

На премию Европарламента за свободу СМИ имени убитой журналистки Дафне Каруаны Галиции Ассанжа выдвинула фракция левых партий в Европарламенте, сообщает The Sydney Morning Herald, передают УНН.

Отметим, что Ассанж является основателем портала WikiLeaks, на котором обнародуют секретную информацию о деятельности ряда правительств, в частности Великобритании и США. В 2012 году против Ассанжа в Швеции было предъявлено обвинение в сексуальных домогательствах. Тогда он попросил убежища в Эквадоре. Ему предоставили убежище, и он провел около семи лет в посольстве этой страны в Лондоне.

Недавно Эквадор отказал Ассанжу в дальнейшем предоставлении убежища и его арестовали британские правоохранители за неявку в лондонский суд по ордеру от 2012 года. В 2017 году США направляли запрос на экстрадицию основателя WikiLeaks.