Нападение на инспекторов «Укртрансбезопасности»: полиция подтвердила информацию о двух пострадавших

Нападение на инспекторов «Укртрансбезопасности». Фото: Леся Голодок

https://racurs.ua/n120842-napadenie-na-inspektorov-ukrtransbezopasnosti-policiya-podtverdila-informaciu-o-dvuh.html

Ракурс

Инспекторов «Укртрансбезопасности» расстреляли возле села Дачное Одесской области. Инцидент произошел в ночь на 17 апреля.

В результате стрельбы пострадали по меньшей мере пять человек, однако представитель Национальной полиции Одесской области Руслан Форостяк подтвердил информацию о двух пострадавших. Один из инспекторов получил закрытую черепно-мозговую травму и рваную рану затылка. Однако, по словам Форостяка, эти травмы не критичны.

По словам активистки Олеси Голодок, инспекторам «Укртрансбезопасности» угрожали несколько раз. Затем злоумышленники прибегли к более активным действиям. Голодок отмечает, что инспекторы отказывались пропускать грузовики с весом, большим разрешенного на определенных участках дорог.

Также в сети было опубликовано видео с камер наблюдения, на котором видно, что за автомобилем «Укртрансбезопасности» поехало около 10 машин. По словам местных, обычно, по этой дороге не ездит столько автомобилей.