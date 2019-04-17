Збройний напад на інспекторів «Укртрансбезпеки»: поліція підтвердила інформацію про двох постраждалих

Збройний напад на інспекторів «Укртрансбезпеки». Фото: Леся Голоднюк

https://racurs.ua/ua/n120842-zbroynyy-napad-na-inspektoriv-ukrtransbezpeky-policiya-pidtverdyla-informaciu-pro-dvoh.html

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Інспекторів «Укртрансбезпеки» розстріляли біля села Дачне Одеської області. Інцидент стався в ніч на 17 квітня.

Внаслідок стрілянини постраждали щонайменше п’ятеро осіб, проте речник Національної поліції Одеської області Руслан Форостяк підтвердив інформацію про двох постраждалих. Один з інспекторів отримав закриту черепно-мозкову травму та рвану рану потилиці. Проте, за словами Форостяка, ці травми не критичні.

За словами активістки Олесі Голодок, інспекторам «Укртрансбезпеки» погрожували декілька разів. Потім зловмисники вдалися до більш активних дій. Голодок зазначає, що інспектори відмовлялися пропускати вантажівки з вагою, більшою за дозволену на певних ділянках доріг.

Також у мережі було оприлюднено відео з камер спостереження, на якому видно, що за автомобілем «Укртрансбезпеки» поїхало близько 10 машин. За словами місцевих, зазвичай цією дорогою не їздить стільки автомобілей.