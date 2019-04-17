Ассанжа нагородили премією за свободу ЗМІ. Фото: Vesti.Ru

https://racurs.ua/ua/n120843-assanja-nagorodyly-premiieu-za-svobodu-zmi.html

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Джуліана Ассанжа нагородили премією за свободу ЗМІ. Нагороду отримала представник Ассанжа Мейрід Корріган, лауреат Нобелівської премії миру 1976 року.

На премію Європарламенту за свободу ЗМІ імені вбитої журналістки Дафне Каруани Галіції Ассанжа висунула фракція лівих партій в Європарламенті, повідомляє The Sydney Morning Herald, передають УНН.

Зазначимо, що Ассанж є засновником порталу WikiLeaks, на якому оприлюднюють секретну інформацію щодо діяльності низки урядів, зокрема Великої Британії та США. У 2012 році проти Ассанжа у Швеції було висунуто звинувачення у сексуальних домаганнях. Тоді він попросив притулку в Еквадорі. Йому надали притулок, та він провів близько семи років у посольстві цієї країни у Лондоні.

Нещодавно Еквадор відмовив Ассанжу у наданні притулку і його заарештували британські правоохоронці за неявку до лондонського суду за ордером від 2012 року. У 2017 році США направляли запит на екстрадицію засновника WikiLeaks.