Пожежа у Нотр-Дамі: рятувальників викликали через 23 хвилини після появи вогню, фото — Daily Mail

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Співробітники Собору Паризької Богоматері викликали пожежників через 23 хвилини після того, як спрацювала пожежна тривога.

Про це повідомляє BuzzFeed з посиланням на французьку владу. Вперше пожежна сигналізація прозвучала о 18.20 за місцевим часом, після чого службовці собору самостійно почали шукати джерело загоряння.

О 18.43 тривога спрацювала вдруге. Вогонь виявили на верхньому поверсі і тільки після цього викликали рятувальників.

Нагадаємо, що увечері 15 квітня в Соборі Паризької Богоматері почалася пожежа, в результаті якого обрушився шпиль будівлі, майже увесь дах, і згорів годинник. Прокуратура відкидає версію підпалу.

У вівторок експерти повідомили першу попередню версію причини пожежі в готичному соборі. Її, найімовірніше, спровокували проблеми з електрикою. Осередок займання розташовувався біля основи шпиля будівлі, звідти вогонь ширився собором. Під час реконструкції використовували генератори.

Президент Еммануель Макрон заявив, що на реконструкцію собору знадобиться п’ять років. У Франції оголосили загальнонаціональний збір пожертвувань на відновлення Нотр-Дама. Бізнесмени Франсуа-Анрі Піно і Бернар Арно пожертвували загалом 300 млн євро.