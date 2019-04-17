Лондон разработал собственный механизм санкций против России после Brexit, фото — Поштівка

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Правительство Великобритании разработало законопроект, который позволит Лондону и после Brexit (Брекзит) продолжать санкции против России, которые сейчас реализуются Евросоюзом.

Цель законопроекта — «мотивировать Россию на прекращение дестабилизации Украины», сообщается в меморандуме для британского парламента. Его обнародовали 17 апреля на сайте правительства.

Объявлено, что подготовленные Лондоном меры по сути только заменят те, которые сейчас действуют в рамках законодательства ЕС. Однако они содержат и несколько существенных отличий. Например, Великобритания предлагает ввести уголовную ответственность за нарушение режима санкций с Россией. В частности, за нарушение торговых санкций наказывать штрафом или лишением свободы на срок до 10 лет.

Законопроект предусматривает возможность секретного внесения в список санкций конкретных лиц, если это необходимо «в интересах национальной безопасности или международных отношений». Законодательство ЕС такой возможности не предусматривает.

Автономные санкции Великобритании против России обязаны соблюдать и британские подданные за рубежом. С целью контроля за соблюдением торгового эмбарго в отношении аннексированного Россией Крыма или запрета на поставки в Россию военной продукции британские военные смогут останавливать и обыскивать иностранные суда и корабли без национальности с «использованием обоснованной силы», а также конфисковывать запрещенные товары.

В меморандуме также отмечается на «непоколебимой поддержке Великобританией территориальной целостности и суверенитета Украины».

Напомним, что в конце января этого года «солсберийским шпионам» Боширову и Петрову заморозили активы в ЕС и ввели визовый бан.