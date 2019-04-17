Запобіжний захід для екс-нардепа: Крючков розповів у суді про зустріч із Кононенком

https://racurs.ua/ua/n120849-zapobijnyy-zahid-dlya-eks-nardepa-kruchkov-rozpoviv-u-sudi-pro-zustrich-iz-kononenkom.html

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У Солом’янському райсуді Києва у середу обирають запобіжний захід для колишнього депутата від «Батьківщини» Дмитра Крючкова, якого підозрюють в організації схем в енергетиці.

Нещодавно Крючкова екстрадували до України з Німеччини. Сам підозрюваний на суді стверджує, що отримував вказівки від оточення президента Петра Порошенка щодо роботи компанії «Энергомережа» з державними обленерго.

За його словами, компанія працювала на законних підставах, але потім до нього поступила пропозиція від оточення Порошенка поділитися частиною корпоративних прав компанії «Энергомережа».

«У нас була зустріч з Ігорем Кононенком, де обговорювалася робота з низкою обленерго і „Центренерго“», — уточнив Крючков.

Нагадаємо, у квітні Крючкова в Борисполі зустріли працівники НАБУ. Раніше спільний проект «Радіо Свобода» та телеканалу «UA:Перший» «Схеми: корупція в деталях» оприлюднили журналістське розслідування, яке містило записи телефонних розмов Крючкова із соратником президента Кононенком та братами Суркісами. На цих записах чоловіки обговорювали схему з виведення сотень мільйонів гривень з українських обленерго. За словами детективів, НАБУ також вивчає причетність до схеми Ігоря Кононенка та братів Суркісів, останніх раніше вже викликали на допит.

Відомо, що у 2014 році Крючков став керівником приватної компанії «Енергомережа». І вже за рік вона взяла під контроль роботу кількох обленерго.