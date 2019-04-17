Петро Порошенко. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n120850-superechka-poroshenka-z-vvs-prezydentu-vyplatyly-50-tys-funtiv-kompensaciyi.html

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Корпорація ВВС виплатила президенту України Петру Порошенку першу частину компенсації за поширення недостовірної інформації.

Так, Порошенко отримав перші 50 тис. фунтів на свій рахунок як компенсацію, передає ZN.UA, посилаючись на слова президента в ефірі телеканалу «112 Україна».

За словами чинного президента, всі гроші, що надійшли від ВВС, будуть передані на благодійність. Також Порошенко зазначив, що це перший випадок, коли діючий президент виграв суд у ВВС і зміг захистити свою репутацію.

Нагадаємо, у 2018 році ВВС було оприлюднено інформацію про те, що Порошенко нібито передав 400 тис. дол. адвокату президента США Дональда Трампа за розширення короткої зустрічі до формату переговорів. Однак пізніше ця інформація була видалена, а компанія ВВС вибачилася перед Порошенком.