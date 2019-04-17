Оккупанты задержали активиста Раима Айвазова, помогавший арестованным крымско-татарским политзаключенным

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В Крыму пропал активист Раим Айвазов, помогавший арестованным крымскотатарским политзаключенным. Его схватили на контрольно-пропускном пункте «Каланчак» при пересечении административной границы.

Жителя микрорайона Каменка Симферопольского района Раима Айвазова задержали в полночь 17 апреля, в последний раз на связь он выходил в 03.00, сообщает правозащитное движение «Крымская солидарность». Родственники до сих пор не могут выяснить, что произошло с активистом, поскольку его телефон отключен.

Айвазов — крымскотатарский активист, который занимался организацией передач в СИЗО Ростова-на-Дону арестованным в Крыму политзаключенным.

Сначала родственники позвонили на горячую линию ФСБ и российских пограничников. Там посоветовали обращаться в Симферопольское управления Пограничной службы ФСБ.

Жена пропавшего оставила сообщения в полиции и прокуратуре об исчезновении мужа. Она рассказала, что в три часа ночи Айвазов написал, что его «задержали и не пропускают дальше, ожидая приезда человека для беседы».

Когда семья задержанного приехала в Симферополь, в пограничной службе ей отказали в предоставлении информации о нем. На поиски Айвазова к админгранице полуострова с Украиной выехали его знакомые и друзья.

Напомним, что 15 апреля оккупанты в Крыму обыскали мечеть и помещение имама Рустема Абилева и после завершения так называемых следственных действий задержали духовного руководителя.