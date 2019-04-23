Это авто принадлежало Мухаммеду Али. Фото: ebay.com

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Ракурс

На аукционе продадут родстер Alfa Romeo Spider Veloce Series II 1976 года. Раньше этим спортивным авто владел известный в мире боксер Мухаммед Али.

Родстер находится в хорошем состоянии, недавно машину заново покрасили. Сохранена оригинальная крыша и литые колеса, салон отделан черной кожей. Пробег авто составляет около 130 тыс. км. Текущая ставка установлена на уровне 13 тыс. 466 долл. Соответствующая информация размещена на веб-странице ebay.com.

Владельцами автомобиля указываются сам Мухаммед Али и его товарищ Том Шанахан. Именно у этого мужчины родстер хранился последние 40 лет. Под капотом машины двухлитровый атмосферный двигатель мощностью 133 л. с. Агрегат совмещен с пятиступенчатой механической коробкой передач. Все колеса имеют дисковые тормоза.

Напомним, в марте гражданка США выставила на торги бронзовую фигурку Будды, купленную на распродаже в гараже, и выручила за нее на аукционе sotheby’s более 2 млн долл.