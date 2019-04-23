Це авто належало Мухаммеду Алі. Фото: ebay.com

https://racurs.ua/ua/n121156-avtomobil-legendarnogo-muhammeda-ali-prodadut-na-aukcioni-foto.html

Ракурс

На аукціоні продадуть родстер Alfa Romeo Spider Veloce Series II 1976 року. Раніше цим спортивним авто володів найвідоміший у світі боксер Мухаммед Алі.

Родстер знаходиться в хорошому стані, нещодавно машину заново пофарбували. Збережений оригінальний дах та литі колеса, салон оброблений чорною шкірою. Пробіг авто становить близько 130 тис. км. Поточна ставка встановлена на рівні 13 тис. 466 дол. Відповідна інформація розміщена на веб-сторінці ebay.com.

Власниками автомобіля вказуються сам Мухаммед Алі та його товариш Тім Shanahan. Саме в цього чоловіка родстер зберігався останні 40 років. Під капотом машини дволітровий атмосферний двигун потужністю 133 к. с. Агрегат суміщений з п’ятиступінчастою механічною коробкою передач. Всі колеса мають дискові гальма.

Нагадаємо, у березні громадянка США виставила на торги бронзову фігурку Будди, куплену на гаражному розпродажу, і виручила за неї на аукціоні Sotheby’s понад 2 млн дол.