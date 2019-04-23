НАБУ розслідує розкрадання на залізниці. Фото: Генплан таможни

https://racurs.ua/ua/n121155-rozkradannya-v-ukrzaliznyci-nabu-rozsliduie-milyonni-mahinaciyi-pid-chas-zakupivli-vugillya.html

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Національне антикорупційне бюро України розпочало розслідувати розкрадання в ПАТ «Укрзалізниця», а саме — розкрадання 29 млн грн під час закупівлі кам’яного вугілля.

У квітні журналісти видання «Zалізниця без корупції» з’ясували, що протягом опалювального сезону Укрзалізниця витратила понад 130 млн грн на закупівлю кам’яного вугілля. При чому ціна вугілля для залізниці виявилась значно дорожчою від цін інших замовників ProZorro. Крім того, вугілля постачали сумнівні компанії. Про це 23 квітня повідомляє Bihus.Info.

Виявилося, «Укрзалізниця» в основному закуповує вугілля марки «ДГ 13−100», його закуповують й інші компанії, але залізничники купували його вдвічі дорожче. Наприклад, філія «Пасажирська компанія» провела закупівлю 3 тис. 417 т вугілля марки ДГ 13−100 засередньою ціною 4 тис. 590 грн/т. В цьому тендері залізничники обрали найдорожчу пропозицію. Ця компанія не продає вугілля більше жодному замовнику в Україні. Журналісти встановили, що загальний обсяг переплат упродовж 2018−2019 років становив близько 29 млн грн.

Юристи Bihus.Info вже повідомили НАБУ про ознаки ймовірного правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 21 лютого детективи НАБУ затримали в міжнародному аеропорту «Бориспіль» топ-чиновника «Укрзалізниці». Посадовець разом із ще сімома особами підозрюється у завданні понад 93 млн грн збитків «Укрзалізниці» через закупівлю стрілочної продукції за завищеними цінами.