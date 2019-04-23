Погода в Україні 24 квітня: потепління і сонячну погоду обіцяють синоптики. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n121154-pogoda-v-ukrayini-24-kvitnya-poteplinnya-i-sonyachnu-pogodu-obicyaut-synoptyky-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 24 квітня порадує теплом. Синоптики прогнозують підвищення температури повітря на території всієї країни.

Стовпчики термометрів вдень піднімуться до 18−22° на сході і 18−20° тепла в західних областях, повідомляють в Укргідрометцентрі.

Погода в Києві 24 квітня очікується тепла і сонячна. Синоптики прогнозують 6−8° тепла вночі і 20−22° вище нуля вдень. Вітер буде південно-східний, зі швидкістю 5−10 м/с.

У Львові 24 квітня також очікується теплий день без опадів. Температура повітря вночі становитиме 6−8 ° тепла, а вдень підніметься до 18−20° вище нуля.

Погода в Дніпрі 24 квітня буде теплою. Синоптики прогнозують 4−6° вище нуля вночі, а вдень температура повітря становитиме 20−22° тепла.

У Харкові 24 квітня буде сонячно. Стовпчики термометрів вночі покажуть 6−8° тепла, а вдень температура повітря прогріється до 20−22°.

Погода в Одесі 24 квітня буде сонячною, але прохолодною. Температура повітря вночі коливатиметься від 6−8 ° тепла, а вдень становитиме всього 15−17° вище нуля.

Метеорологи не прогнозують магнітні бурі 24 квітня. Протягом доби очікуються лише невеликі хвилювання, які припиняться після полудня.