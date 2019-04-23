Погода в Украине 24 апреля: потепление и солнечную погоду обещают синоптики. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 24 апреля порадует теплом. Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха на территории всей страны.

Столбики термометров днем ​​поднимутся до 18−22° на востоке и 18−20° тепла в западных областях, сообщают в Укргидрометцентре.

Погода в Киеве 24 апреля ожидается теплая и солнечная. Синоптики прогнозируют 6−8° тепла ночью и 20−22° выше нуля днем. Ветер будет юго-восточный, со скоростью 5−10 м/с.

Во Львове 24 апреля также ожидается теплый день без осадков. Температура воздуха ночью составит 6−8° тепла, а днем ​​поднимется до 18−20° выше нуля.

Погода в Днепре 24 апреля будет теплой. Синоптики прогнозируют 4−6° выше нуля ночью, а днем ​​температура воздуха составит 20−22° тепла.

В Харькове 24 апреля будет солнечно. Столбики термометров ночью покажут 6−8° тепла, а днем ​​температура воздуха прогреется до 20−22°.

Погода в Одессе 24 апреля будет солнечной, но прохладной. Температура воздуха ночью будет колебаться от 6−8° тепла, а днем ​​составит всего 15−17° выше нуля.

Метеорологи не прогнозируют магнитные бури 24 апреля. В течение суток ожидаются лишь небольшие возмущения, которые прекратятся после полудня.