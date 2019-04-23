Заморозки обещают в Украине 23 апреля. Фото: glavred.info

https://racurs.ua/n121131-zamorozki-i-silnyy-veter-prognoziruet-gidrometcentr-v-ukraine-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 23 апреля ожидается теплой. Только ночью прогнозируют в большинстве областей заморозки на поверхности почвы.

Температура воздуха ожидается от 0° до 3° мороза. Кроме того, синоптики предупреждают, что сегодня в западных областях ожидаются порывы ветра 15−20 м/сек. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Как известно, заморозки могут нанести вред будущему урожаю плодовых и ягодных культур. Спасти растения от пониженных температур может задымление, которое стоит проводить в безветренную погоду. Также для защиты растений от весенних заморозков используют нетканый материал, он хорошо держит тепло. Еще один способ — дождевание, поскольку влажная земля формирует определенный микроклимат вокруг культур.

Также синоптики предупредили, что в результате оттепели 23 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность третьего уровня. Это означает, что возможен сход лавин при низких нагрузках — от лыжников и сноубордистов, которые катаются на склонах. Кроме того, при определенных условиях ожидается сход отдельных средних и некоторых крупных лавин.

Напомним, сегодня днем синоптики обещали теплую погоду в Украине. Ожидалось повышение температуры воздуха. Столбики термометров днем должны подняться до 16−18° на востоке и 18−20° тепла в западных областях.