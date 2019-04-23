Заморозки обіцяють в Україні 23 квітня. Фото: glavred.info

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Погода в Україні 23 квітня очікується теплою. Лише вночі прогнозують у більшості областей заморозки на поверхні ґрунту.

Температура повітря очікується від 0° до 3° морозу. Крім того, синоптики попереджають, що сьогодні в західних областях очікуються пориви вітру 15−20 м/с. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Як відомо, заморозки можуть завдати шкоди майбутньому врожаю плодових і ягідних культур. Врятувати рослини від знижених температур може задимлення, яке варто проводити у безвітряну погоду. Також для захисту рослин від весняних заморозків використовують нетканий матеріал, він добре тримає тепло. Ще один спосіб — дощування, оскільки волога земля формує певний мікроклімат навколо культур.

Також синоптики попередили, що внаслідок відлиги 23 квітня у високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека третього рівня. Це означає, що можливе сходження лавин при низьких навантаженнях — від лижників та сноубордистів, які катаються на схилах. Крім того, за певних умов очікується сходження окремих середніх та деяких великих лавин.

Нагадаємо, сьогодні вдень синоптики обіцяли теплу погоду в Україні. Очікувалося підвищення температури повітря. Стовпчики термометрів вдень повинні піднятися до 16−18° на сході та 18−20° тепла у західних областях.