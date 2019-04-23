Савченко в Раді зустрічала напівпорожня зала парламенту

https://racurs.ua/ua/n121130-savchenko-v-radi-nardep-vpershe-pryyshla-na-robotu-pislya-zvilnennya-z-pid-areshtu-foto-video.html

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Надія Савченко, яку Генпрокуратура підозрювала у плануванні терактів та замахів на перших осіб держави, сьогодні з’явилася у стінах Верховної Ради. Про це повідомляє рух «Чесно» у Тwitter та сестра нардепа Віра Савченко у Facebook.

Надія Савченко відмовилася відповідати на питання журналістів, але пообіцяла провести брифінг.

Також зауважимо, що на пленарному засіданні парламенту сьогодні зареєструвалися 363 депутати. Разом з тим, «Чесно» оприлюднило фото з пропозицією підрахувати, скільки насправді парламентарів повернулося до роботи після виборів.

Напередодні стало відомо, що Савченко збирається на вибори до Верховної Ради. Вона братиме участь у перегонах зі своєю партією «Політична платформа Надії Савченко».