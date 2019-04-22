Погода в Україні 23 квітня: синоптики прогнозують теплий сонячний день. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 23 квітня порадує теплом. Синоптики прогнозують підвищення температури повітря на території всієї країни.

Стовпчики термометрів вдень піднімуться до 16−18° на сході та 18−20° тепла у західних областях, повідомляють в Укргідрометцентрі.

Погода у Києві 23 квітня очікується тепла та сонячна. Синоптики прогнозують 4−6° тепла вночі та 18−20° вище нуля вдень.

У Львові 23 квітня також очікується теплий день без опадів. Температура повітря вночі складатиме 3−5° тепла, а вдень підніметься до 17−19° вище нуля.

Погода у Дніпрі, у вівторок, 23 квітня буде теплою. Синоптики прогнозують 3−5° вище нуля вночі, а вдень температура повітря складатиме 17−19° тепла.

У Харкові 23 квітня буде сонячно. Стовпчики термометрів вночі показуватимуть 3−5° тепла, а вдень температура повітря прогріється до 17−19°.

Погода в Одесі 23 квітня буде сонячною, але прохолодною. Температура повітря вночі коливатиметься від 4−6° тепла, а вдень становитиме лише 14−16° вище нуля.

Метеорологи не прогнозують магнітні бурі 23 квітня. Протягом доби очікуються лише невеликі збурення.