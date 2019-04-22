У ЦВК розповіли, де на дільниці прийшло найменше громадян

https://racurs.ua/ua/n121099-yavka-vyborciv-u-cvk-rozpovily-de-na-dilnyci-pryyshlo-naymenshe-gromadyan.html

Ракурс

Явка виборців під час голосування у другому турі виборів президента України виявилася меншою, ніж у першому, який відбувся 31 березня.

Дані про те, як голосувала Україна 21 квітня, оприлюднила у Фейсбук голова Центрвиборчокому Тетяна Сліпачук.

Явка виборців під час повторного голосування склала 61,37% громадян проти 62,8% під час першого туру.

Найактивнішими були знову мешканці Львівської області — на дільниці прийшли 67,34% усіх виборців. На виборах тут проголосували 1 млн 295 тис. громадян.

Найменша активність, як і в першому турі, зафіксована у Закарпатській області, в якій проголосувало менше половини усіх виборців. Бюлетені отримали 437 889 виборців (46,38%).

Явка на виборах за кордоном зросла. У закордонному окрузі цей показник склав 13,33%, а 31 березня виборчим правом скористалися 12,62% українців, включених у списки.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що на виборчі дільниці в другому турі виборів президента України не прийшло понад 11 млн українських громадян. У списки внесли 29 млн 646 тис. 458 осіб, а на вибори 21 квітня прийшли й отримали бюлетені 18 млн 403 тис. 85 осіб. Перший тур проігнорували 10 млн 756 тис. 850 громадян України.