На вибори не прийшло 11 млн українських громадян. Фото: Ракурс

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Ракурс

На виборчі дільниці в другому турі виборів президента України не прийшло понад 11 млн українських громадян.

Загалом у списки виборців внесли 29 млн 646 тис. 458 осіб. На вибори 21 квітня прийшли й отримали бюлетені 18 млн 403 тис. 85 осіб. Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії, які оприлюднені на сайті ЦВК.

Таким чином, не взяли участь у голосуванні в другому турі виборів президента України 11 млн 243 тис. 373 виборців. Явка склала близько 62,07%.

Як відомо, 21 квітня о 20.00 завершилось голосування у всіх дільницях, розташованих на території України. Але голосування другому турі президентських виборів триває на деяких дільницях розташованих за кордоном.

Нагадаємо, на вибори президента України, які відбулися 31 березня, не прийшли 10 млн 756 тис. 850 громадян України. Не проігнорували перший тур президентських виборів 18 млн 711 тис. 933 українців.

Раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія опрацювала 63,02% виборчих бюлетенів. Володимир Зеленський продовжує впевнено крокувати до перемоги на виборах. За нього проголосували 73,00% українців. Чинний глава держави Петро Порошенко набрав лише 24,66% голосів й програє Зеленському майже вдвічі.