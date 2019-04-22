На выборы не пришли 11 млн украинских граждан. Фото: Ракурс

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Ракурс

На избирательные участки во втором туре выборов президента Украины не пришли более 11 млн украинских граждан.

Всего в списки избирателей внесли 29 млн 646 тыс. 458 человек. На выборах 21 апреля пришли и получили бюллетени 18 млн 403 тыс. 85 человек. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, обнародованные на сайте ЦИК.

Таким образом, не приняли участие в голосовании во втором туре выборов президента Украины 11 млн 243 тыс. 373 избирателей. Явка составила около 62,07%.

Как известно, 21 апреля в 20.00 завершилось голосование во всех участках, расположенных на территории Украины. Но голосование на втором туре президентских выборов продолжается на некоторых участках, расположенных за рубежом.

Напомним, на выборах президента Украины, которые состоялись 31 марта, не пришли 10 млн 756 тыс. 850 граждан Украины. Не проигнорировали первый тур президентских выборов 18 млн 711 тыс. 933 украинцев.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия обработала 63,02% избирательных бюллетеней. Владимир Зеленский продолжает уверенно шагать к победе на выборах. За него проголосовали 73,00% украинцев. Действующий глава государства Петр Порошенко набрал лишь 24,66% голосов и проигрывает Зеленскому почти вдвое.