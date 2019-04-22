Трамп пообещал Зеленскому продолжать отстаивать независимость Украины. Фото: Дни.ру

https://racurs.ua/n121068-tramp-pozvonil-zelenskomu-stali-izvestny-detali-razgovora.html

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в телефонном разговоре с лидером выборов президента Украины Владимиром Зеленским пообещал, что США помогут Украине противостоять внешней агрессии.

Детали беседы американского лидера и Зеленского раскрыл специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер. Соответствующую информацию он разместил на своей странице в Twitter.

По словам Волкера, Трамп позвонил Зеленскому и поздравил его с победой на выборах президента. Второй тур выборов в Украине хозяин Белого дома отметил, как «мирный и демократический». Действующий президент США пообещал, что и впредь будет поддерживать усилия Украины в восстановлении территориальной целостности, помогать противодействовать агрессии.

Напомним, Центральная избирательная комиссия обработала 63.02% документов. Обнародованные на сайте ЦИК данные свидетельствуют, что побеждает во втором туре выборов Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и заявил, что с нетерпением ждет начала совместной работы.