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Ракурс
Зеленский продолжает уверенно шагать к победе на выборах. Фото: РБК-Украина

ЦИК обработал более 63% протоколов, Зеленский опережает Порошенко почти вдвое (ИНФОГРАФИКА)

22 апр 2019, 04:29
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Центральная избирательная комиссия обработала более половины всех протоколов.

По состоянию на 4.10 комиссия обработала 63.02% документов. Обнародованные на сайте Центризбиркома данные свидетельствуют, что побеждает во втором туре выборов Владимир Зеленский, который набрал наибольшее количество голосов и в первом туре. За этого кандидата проголосовали 73.00% украинцев.

Действующий глава государства значительно проигрывает оппоненту. Петр Порошенко набрал лишь 24.66% голосов. Разрыв между кандидатами составляет 48,34%.

Кандидат

% голосов избирателей

Количество голосов

Зеленский Владимир 73,00 8 536 584
Порошенко Петр 24,66 2 888 558

Как известно, вчера вечером обнародовали окончательные итоги Национального экзит-пола. Эта информация свидетельствует, что во втором туре президентских выборов Владимир Зеленский побеждает со значительным отрывом от действующего главы государства Петра Порошенко.

Напомним, бывший президент Грузии и экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили считает, что результаты второго тура выборов в Украине ничто иное, как «настоящая электоральная революция». Саакашвили предупредил Владимира Зеленского, что ему придется столкнуться с рядом трудностей.

Источник: Ракурс


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