ЦИК обработал более 63% протоколов, Зеленский опережает Порошенко почти вдвое (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n121067-cik-obrabotal-bolee-63-protokolov-zelenskiy-operejaet-poroshenko-pochti-vdvoe-infografika.htmlРакурс
Центральная избирательная комиссия обработала более половины всех протоколов.
По состоянию на 4.10 комиссия обработала 63.02% документов. Обнародованные на сайте Центризбиркома данные свидетельствуют, что побеждает во втором туре выборов Владимир Зеленский, который набрал наибольшее количество голосов и в первом туре. За этого кандидата проголосовали 73.00% украинцев.
Действующий глава государства значительно проигрывает оппоненту. Петр Порошенко набрал лишь 24.66% голосов. Разрыв между кандидатами составляет 48,34%.
Кандидат
% голосов избирателей
Количество голосов
|Зеленский Владимир
|73,00
|8 536 584
|Порошенко Петр
|24,66
|2 888 558
Как известно, вчера вечером обнародовали окончательные итоги Национального экзит-пола. Эта информация свидетельствует, что во втором туре президентских выборов Владимир Зеленский побеждает со значительным отрывом от действующего главы государства Петра Порошенко.
Напомним, бывший президент Грузии и экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили считает, что результаты второго тура выборов в Украине ничто иное, как «настоящая электоральная революция». Саакашвили предупредил Владимира Зеленского, что ему придется столкнуться с рядом трудностей.