Зеленский продолжает уверенно шагать к победе на выборах. Фото: РБК-Украина

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Ракурс

Центральная избирательная комиссия обработала более половины всех протоколов.

По состоянию на 4.10 комиссия обработала 63.02% документов. Обнародованные на сайте Центризбиркома данные свидетельствуют, что побеждает во втором туре выборов Владимир Зеленский, который набрал наибольшее количество голосов и в первом туре. За этого кандидата проголосовали 73.00% украинцев.

Действующий глава государства значительно проигрывает оппоненту. Петр Порошенко набрал лишь 24.66% голосов. Разрыв между кандидатами составляет 48,34%.

Кандидат % голосов избирателей Количество голосов Зеленский Владимир 73,00 8 536 584 Порошенко Петр 24,66 2 888 558

Как известно, вчера вечером обнародовали окончательные итоги Национального экзит-пола. Эта информация свидетельствует, что во втором туре президентских выборов Владимир Зеленский побеждает со значительным отрывом от действующего главы государства Петра Порошенко.

Напомним, бывший президент Грузии и экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили считает, что результаты второго тура выборов в Украине ничто иное, как «настоящая электоральная революция». Саакашвили предупредил Владимира Зеленского, что ему придется столкнуться с рядом трудностей.