«Электоральная революция»: Саакашвили прокомментировал второй тур выборов в Украине (ВИДЕО)https://racurs.ua/n121065-elektoralnaya-revoluciya-saakashvili-prokommentiroval-vtoroy-tur-vyborov-v-ukraine-video.htmlРакурс
Второй тур выборов президента в Украине прокомментировал бывший президент Грузии и экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили.
Комментируя результаты экзит-полов, Саакашвили отметил, что в Украине «произошла настоящая электоральная революция». Об этом он заявил в эфире телеканала НАШ.
«Народ Украины вымел метлой весь старый политический класс. Они голосовали не просто против Порошенко, а против всех старых политиков, против грабежа и против унижения», — подчеркнул Саакашвили.
Также политик предупредил Владимира Зеленского, что ему придется столкнуться с рядом трудностей, поскольку его ждет борьба «с мафией, которая десятилетиями выстраивала схемы».
Кроме того, экс-губернатор Одесской области добавил, что обратился через юриста к Службе безопасности Украины с просьбой снять с него запрет на въезд в Украину.
Напомним, Центральная избирательная комиссия обработала меньшую половину протоколов. По итогам обработки 41.99% документов, побеждает шоумен и лидер первого тура Владимир Зеленский. Отрыв между ним и Петром Порошенко составляет почти 50%.