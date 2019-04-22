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Ракурс
Саакашвили предупредил Зеленского о трудностях. Фото: Цензор.НЕТ

«Электоральная революция»: Саакашвили прокомментировал второй тур выборов в Украине (ВИДЕО)

22 апр 2019, 03:30
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Второй тур выборов президента в Украине прокомментировал бывший президент Грузии и экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили.

Комментируя результаты экзит-полов, Саакашвили отметил, что в Украине «произошла настоящая электоральная революция». Об этом он заявил в эфире телеканала НАШ.

«Народ Украины вымел метлой весь старый политический класс. Они голосовали не просто против Порошенко, а против всех старых политиков, против грабежа и против унижения», — подчеркнул Саакашвили.

Также политик предупредил Владимира Зеленского, что ему придется столкнуться с рядом трудностей, поскольку его ждет борьба «с мафией, которая десятилетиями выстраивала схемы».

Кроме того, экс-губернатор Одесской области добавил, что обратился через юриста к Службе безопасности Украины с просьбой снять с него запрет на въезд в Украину.

Напомним, Центральная избирательная комиссия обработала меньшую половину протоколов. По итогам обработки 41.99% документов, побеждает шоумен и лидер первого тура Владимир Зеленский. Отрыв между ним и Петром Порошенко составляет почти 50%.

Источник: Ракурс


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