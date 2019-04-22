Саакашвілі попередив Зеленського про труднощі. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n121065-elektoralna-revoluciya-saakashvili-prokomentuvav-drugyy-tur-vyboriv-v-ukrayini-video.html

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Другий тур виборів президента в Україні прокоментував колишній президент Грузії та екс-голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі.

Коментуючи результати екзит-полів, Саакашвілі відзначив, що в Україні «відбулася справжня електоральна революція». Про це він заявив в ефірі телеканалу НАШ.

«Народ України вимів мітлою весь старий політичний клас. Вони голосували не просто проти Порошенка, а проти всіх старих політиків, проти грабунку і проти приниження», — наголосив Саакашвілі.

Також політик попередив Володимира Зеленського, що йому доведеться зіткнутися з низкою труднощів, оскільки на нього чекає боротьба «з мафією, яка десятиліттями вибудовувала схеми».

Крім того, екс-губернатор Одеської області додав, що звернувся через юриста до Служби безпеки України з проханням зняти з нього заборону на в’їзд до України.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія опрацювала меншу половину протоколів. За підсумками опрацювання 41.99% документів, перемагає шоумен та лідер першого туру Володимир Зеленський. Відрив між ним та Петром Порошенком складає майже 50%.