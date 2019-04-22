ЦВК опрацювала меншу половину бюлетенів. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n121064-centrvyborchkom-opracuvav-ponad-40-protokoliv-zelenskyy-lidyruie-infografika.html

Ракурс

Центральна виборча комісія станом на 2.35 22 квітня опрацювала меншу половину протоколів.

За підсумками опрацювання 41.99% документів, перемагає шоумен та лідер першого туру Володимир Зеленський. За нього віддали голоси 73.19% українських виборців. Чинного президента Петра Порошенка підтримали 24.46%. Таким чином відрив між кандидатами складає майже 50%.

Кандидат % голосів виборців Кількість голосів Володимир Зеленський 73,19 5 512 488 Петро Порошенко 24,46 1 842 784

Нагадаємо, остаточні підсумки Національного екзит-полу показали, що в другому турі президентських виборів перемагає Зеленський зі значним відривом від Петра Порошенка.

Зеленського із перемогою вже встигли привітати президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, президент Євроради Дональд Туск, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, президенти Вірменії й Франції Нікола Пашинян й Еммануель Макрон та глава Польщі Анджей Дуда.