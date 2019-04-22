Дональд Трамп привітав Володимира Зеленського із перемогою. Фото: Reuters

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Ракурс

Володимира Зеленського із перемогою на виборах президента України привітав президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп.

Господар Білого дому зателефонував переможцю президентських перегонів в Україні. Телефонна розмова відбулася за ініціативою американської сторони. Про це повідомив кореспондент «Української правди» Роман Кравець у Twitter із посиланням на власні джерела у штабі Зеленського.

Відреагували на вибори президента України і в НАТО. Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберґ також привітав Володимира Зеленського із перемогою на президентських виборах. За словами очільника НАТО, альянс розраховує на продовження співпраці з Україною.

«Україна — це вагомий партнер НАТО», — йдеться його повідомленні у Twitter.

Зеленського привітав і чинний глава Вірменії Нікола Пашинян. На власній сторінці у Twitter він українською мовою відзначив переконливу перемогу Зеленського на демократичних виборах президента України та побажав йому успіхів на новій посаді.

«Впевнений, що на цій посаді ви, Володимире Олександровичу, будете докладати всіх зусиль, щоб дружні відносини між Вірменією та Україною вийшли на новий рівень і служили нашим народам», — написав Пашинян.

Чи не першим Зеленського привітав президент Польщі Анджей Дуда. У телефонній розмові він запросив переможця другого туру виборів до Польщі.

Раніше повідомлялося, що Володимира Зеленського з перемогою на виборах привітали посольство Сполучених Штатів в Україні та президент Європейської Ради Дональд Туск. Також переможцю президентських виборів в Україні телефонував президент Франції Еммануель Макрон.