Дональд Трамп поздравил Владимира Зеленского с победой. Фото: Reuters

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Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины поздравил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

Хозяин Белого дома позвонил победителю президентской гонки в Украине. Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны. Об этом сообщил корреспондент «Украинской правды» Роман Кравец в Twitter со ссылкой на собственные источники в штабе Зеленского.

Отреагировали на выборы президента Украины и в НАТО. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберґ также поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах. По словам главы НАТО, альянс рассчитывает на продолжение сотрудничества с Украиной.

«Украина — это весомый партнер НАТО», — говорится в его сообщении в Twitter.

Зеленского поздравил и действующий глава Армении Никола Пашинян. На собственной странице в Twitter он на украинском языке отметил убедительную победу Зеленского на демократических выборах президента Украины и пожелал ему успехов на новой должности.

«Уверен, что на этом посту вы, Владимир Александрович, будете прилагать все усилия, чтобы дружественные отношения между Арменией и Украиной вышли на новый уровень и служили нашим народам», — написал Пашинян.

Едва ли не первым Зеленского поздравил президент Польши Анджей Дуда. В телефонном разговоре он пригласил победителя второго тура выборов в Польшу.

Ранее сообщалось, что Владимира Зеленского с победой на выборах поздравили посольство Соединенных Штатов в Украине и президент Европейского Совета Дональд Туск. Также победителю президентских выборов в Украине звонил президент Франции Эммануэль Макрон.