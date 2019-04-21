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Ракурс
Соединенные Штаты поздравили Зеленского и поблагодарили Порошенко, скриншот — YouTube

Соединенные Штаты и президент Евросовета поздравили Зеленского с победой

21 апр 2019, 23:15
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Посольство США в Украине и президент Европейского Совета Дональд Туск поздравили Владимира Зеленского с победой на выборах в Украине.

Заявление диппредставительства обнародовали 21 апреля на странице Посольства в Фейсбук. В нем поблагодарили всем, кто способствовал обеспечению мирных президентских выборов в Украине.

Дипломаты вспомнили в заявлении и президента Петра Порошенко. Посольство США поблагодарило его за «усилия, которые он приложил для укрепления безопасности Украины, процветания и демократии, а также для укрепления двусторонних отношений».

США надеются, что партнерство между Украиной и США будет продолжаться и при президентстве Зеленского.

Президент Европейского Совета Дональд Туск в Твиттер поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах.

Напомним, что после обнародования результатов экзит-пола действующий президент Петр Порошенко обещал не уходить из политики.

Источник: Ракурс


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