Соединенные Штаты поздравили Зеленского и поблагодарили Порошенко, скриншот — YouTube

https://racurs.ua/n121057-soedinennye-shtaty-i-prezident-evrosoveta-pozdravili-zelenskogo-s-pobedoy.html

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Посольство США в Украине и президент Европейского Совета Дональд Туск поздравили Владимира Зеленского с победой на выборах в Украине.

Заявление диппредставительства обнародовали 21 апреля на странице Посольства в Фейсбук. В нем поблагодарили всем, кто способствовал обеспечению мирных президентских выборов в Украине.

Дипломаты вспомнили в заявлении и президента Петра Порошенко. Посольство США поблагодарило его за «усилия, которые он приложил для укрепления безопасности Украины, процветания и демократии, а также для укрепления двусторонних отношений».

США надеются, что партнерство между Украиной и США будет продолжаться и при президентстве Зеленского.

Президент Европейского Совета Дональд Туск в Твиттер поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах.

Напомним, что после обнародования результатов экзит-пола действующий президент Петр Порошенко обещал не уходить из политики.