Петр Порошенко, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/n121045-ya-ne-uhoju-iz-politiki-poroshenko-otreagiroval-na-rezultaty-ekzit-polov.html

Ракурс

Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на результате сегодняшнего голосования во втором туре президентских выборов.

По его словам, результаты экзит-полов очевидны и дают основания ему позвонить его оппоненту Владимиру Зеленскому и поздравить с победой на президентских выборах.

«В следующем месяце я оставлю пост главы государства. Так решило большинство украинцев, — отмечает Порошенко. — Я не ухожу из политики. Я остаюсь в политике, буду бороться за Украину».

По его словам, его команда планирует защитить достижения за последние пять лет, европейской и евроатлантической стратегии.

«Те рубежи, на которые вышли за последние пять лет и, к сожалению, сейчас поставлены под угрозу», — отмечает Порошенко.