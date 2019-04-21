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Ракурс
Петр Порошенко, фото: Wikimedia Commons

«Я не ухожу из политики»: Порошенко отреагировал на результаты экзит-полов

21 апр 2019, 20:32
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Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на результате сегодняшнего голосования во втором туре президентских выборов.

По его словам, результаты экзит-полов очевидны и дают основания ему позвонить его оппоненту Владимиру Зеленскому и поздравить с победой на президентских выборах.

«В следующем месяце я оставлю пост главы государства. Так решило большинство украинцев, — отмечает Порошенко. — Я не ухожу из политики. Я остаюсь в политике, буду бороться за Украину».

По его словам, его команда планирует защитить достижения за последние пять лет, европейской и евроатлантической стратегии.

«Те рубежи, на которые вышли за последние пять лет и, к сожалению, сейчас поставлены под угрозу», — отмечает Порошенко.

«Новый президент будет иметь сильную оппозицию, очень сильную», — убежден Порошенко.

Источник: Ракурс


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