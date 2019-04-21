«Я не ухожу из политики»: Порошенко отреагировал на результаты экзит-половhttps://racurs.ua/n121045-ya-ne-uhoju-iz-politiki-poroshenko-otreagiroval-na-rezultaty-ekzit-polov.htmlРакурс
Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на результате сегодняшнего голосования во втором туре президентских выборов.
По его словам, результаты экзит-полов очевидны и дают основания ему позвонить его оппоненту Владимиру Зеленскому и поздравить с победой на президентских выборах.
«В следующем месяце я оставлю пост главы государства. Так решило большинство украинцев, — отмечает Порошенко. — Я не ухожу из политики. Я остаюсь в политике, буду бороться за Украину».
По его словам, его команда планирует защитить достижения за последние пять лет, европейской и евроатлантической стратегии.
«Те рубежи, на которые вышли за последние пять лет и, к сожалению, сейчас поставлены под угрозу», — отмечает Порошенко.
«Новый президент будет иметь сильную оппозицию, очень сильную», — убежден Порошенко.