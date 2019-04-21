Первое заявление Зеленского. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n121044-pervoe-zayavlenie-zelenskogo-posmotrite-na-nas.html

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Шоумен Владимир Зеленский выступил с первым обращением к украинцам после обнародования результатов экзит-пола, согласно которым за него проголосовали 73% украинцев.

В своем заявлении Зеленский поблагодарил своих родителей, жену и всех украинцев, которые поддержали его кандидатуру во втором туре президентских выборов.

Также Зеленский обратился ко всем жителям стран постсоветского пространства, заявив, что все возможно.

«Я пока не президент и я хочу сказать всем странам пост-СССР: Посмотрите на нас. Все возможно, — заявил Зеленский.

Отметим, что сегодня в 20.00 завершилось голосование во всех избирательных участках на территории Украины. Также в это время были обнародованы результаты Национального экзит-пола по состоянию на 18.00. Согласно данным, за Зеленского свои голоса отдали 73,2% избирателей, действующего президента Петра Порошенко поддержали 25,3% украинцев.