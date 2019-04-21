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Явка избирателей: сколько украинцев проголосовали на выборах президента. Фото: Людмила Крылова / Ракурс
Явка избирателей: сколько украинцев проголосовали на выборах президента (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n121040-yavka-izbirateley-skolko-ukraincev-progolosovali-na-vyborah-prezidenta-infografika.htmlРакурс
Центральная избирательная комиссия начала публиковать данные о явке украинских избирателей по состоянию на 20.00.
В 20.00 завершилось голосование во всех избирательных участках, расположенных на территории Украины. Граждане Украины могли проголосовать за одного из кандидатов с 8.00. В то же время голосования во втором туре президентских выборов продолжается на некоторых участках расположенных за рубежом.
Регіон
Активність виборців на 20.00 (%)
|Пo Україні
|62,05
|Пo Україні (без врахування ЗВО)
|62,05
|Вінницька область
|63,47
|Волинська область
|64,31
|Дніпропетровська область
|62,77
|Донецька область
|55,32
|Житомирська область
|64,71
|Закарпатська область
|40,59
|Запорізька область
|60,71
|Івано-Франківська область
|59,31
|Київська область
|65,01
|Кіровоградська область
|61,29
|Луганська область
|60,58
|Львівська область
|68,28
|Миколаївська область
|63,61
|Одеська область
|57,74
|Полтавська область
|64,99
|Рівненська область
|60,15
|Сумська область
|63,43
|Тернопільська область
|62,46
|Харківська область
|64,25
|Херсонська область
|58,01
|Хмельницька область
|61,34
|Черкаська область
|60,74
|Чернівецька область
|52,94
|Чернігівська область
|61,49
|м. Київ
|66,27
В 20.00 были обнародованы первые результаты голосования украинцев. Данные экзит-пола сообщили во время брифинга.
В ЦИК пообещали не затягивать с подсчетом голосов и обнародовать официальные результаты до 1 мая.
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