Явка избирателей: сколько украинцев проголосовали на выборах президента. Фото: Людмила Крылова / Ракурс

https://racurs.ua/n121040-yavka-izbirateley-skolko-ukraincev-progolosovali-na-vyborah-prezidenta-infografika.html

Ракурс

Центральная избирательная комиссия начала публиковать данные о явке украинских избирателей по состоянию на 20.00.

В 20.00 завершилось голосование во всех избирательных участках, расположенных на территории Украины. Граждане Украины могли проголосовать за одного из кандидатов с 8.00. В то же время голосования во втором туре президентских выборов продолжается на некоторых участках расположенных за рубежом.

Регіон Активність виборців на 20.00 (%) Пo Україні 62,05 Пo Україні (без врахування ЗВО) 62,05 Вінницька область 63,47 Волинська область 64,31 Дніпропетровська область 62,77 Донецька область 55,32 Житомирська область 64,71 Закарпатська область 40,59 Запорізька область 60,71 Івано-Франківська область 59,31 Київська область 65,01 Кіровоградська область 61,29 Луганська область 60,58 Львівська область 68,28 Миколаївська область 63,61 Одеська область 57,74 Полтавська область 64,99 Рівненська область 60,15 Сумська область 63,43 Тернопільська область 62,46 Харківська область 64,25 Херсонська область 58,01 Хмельницька область 61,34 Черкаська область 60,74 Чернівецька область 52,94 Чернігівська область 61,49 м. Київ 66,27

В 20.00 были обнародованы первые результаты голосования украинцев. Данные экзит-пола сообщили во время брифинга.

В ЦИК пообещали не затягивать с подсчетом голосов и обнародовать официальные результаты до 1 мая.