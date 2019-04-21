Выборы-2019: завершилось голосование в 11 странах

В Антарктиде находится украинская станция «Академик Вернадский», фото: Национальный антарктический научный центр

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Ракурс

В рамках второго тура президентских выборов завершилось голосование на зарубежных участках в 11 странах, а также в Антарктиде, где на острове Галиденз вблизи Антарктического полуострова расположена станция «Академик Вернадский».

Голосование завершено в посольствах Украины в Австралии, Южной Корее, Японии, Китае, Монголии, Малайзии, Сингапуре, Шанхае, Вьетнаме, Таиланде, Казахстане и Киргизии. Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на секретаря Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Наталью Бернацкую.

По словам секретаря ЦИК, во втором туре явка избирателей была больше, чем во время первого.

Всего в 72-х странах расположен 101 заграничный избирательный участок. Количество избирателей в списках на второй тур составляет более 449 тыс. человек, что более чем 14 тыс. больше, чем в первом туре.

Национальный антарктический научный центр сообщает, что голосование на станции «Академик Вернадский» длилось около получаса. Оно началось в 8.00 по местному времени (14.00 по киевскому времени). Протокол голосования было оформлено уже в 14.30, а в 14.40 его через интернет отправили в ЦИК.

Всего в голосовании приняли участие 12 человек. Это значительно меньше, чем голосование во время первого тура, в котором приняли участие 37 граждан Украины. Дело в том, что за время, прошедшее между двумя турами, произошла ротация полярников. Голосование проходило в помещении расположенного на станции бара «Фарадей».

Это бывшая британская станция «Фарадей», передана Украине в 1996 году.

Напомним, голосование во время первого тура на «Академик Вернадский» вызвало большой ажиотаж в СМИ.