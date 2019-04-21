В Антарктиді розташована українська станція «Академік Вернадський», фото: Національний антарктичний науковий центр

https://racurs.ua/ua/n121043-vybory-2019-zavershylosya-golosuvannya-v-antarktydi.html

Ракурс

У межах другого туру президентських виборів завершилося голосування на закордонних ділянках в 11 країнах, а також в Антарктиді, де на острові Галіденз поблизу Антарктичного півострова розташована станція «Академік Вернадський».

Голосування завершене в посольствах України в Австралії, Південній Кореї, Японії, Китаї, Монголії, Малайзії, Сінгапурі, Шанхаї, В'єтнамі, Таїланді, Казахстані та Киргизії. Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на секретаря Центральної виборчої комісії (ЦВК) Наталію Бернацьку.

За словами секретаря ЦВК, під час другого туру явка виборців була більшою, ніж під час першого.

Загалом у 72-х країнах розташована 101-а закордонна виборча дільниця. Кількість виборців у списках на другий тур становить понад 449 тис. осіб, що на понад 14 тис. більше, ніж у першому турі.

Національний антарктичний науковий центр повідомляє, що голосування на станції «Академік Вернадський» тривало близько пів години. Воно розпочалося о 8.00 за місцевим часом (14.00 за київським часом). Протокол голосування було оформлено вже о 14.30, а о 14.40 його через інтернет відправили до ЦВК.

Загалом у голосуванні взяли участь 12 осіб. Це значно менше, ніж голосування під час першого туру, в котрому взяли участь 37 громадян України. Річ у тім, що за час, котрий минув між двома турами, відбулася ротація полярників. Голосування відбувалося у приміщенні розташованого на станції бару «Фарадей».

Це колишня британська станція «Фарадей», передана Україні у 1996 році.

Нагадаємо, голосування під час першого туру на «Академіку Вернадському» викликало неабиякий ажіотаж в медіа.