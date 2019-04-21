Национальный экзит-пол: Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Колаж «Ракурс»

https://racurs.ua/n121039-vybory-v-ukraine-obnarodovany-rezultaty-nacionalnogo-ekzit-pola.html

Ракурс

Национальный экзит-пол — социологический опрос избирателей на выходе с избирательных участков по всей территории Украины — обнародовали фонд «Демократические инициативы», КМИС и Центр Разумкова по всей территории Украины.

Согласно результатам экзит-пола, во втором туре выборов побеждает шоумен Владимир Зеленский. За него свои голоса отдали 73,2% опрошенных. Действующий президент Петр Порошенко занял второе место — его поддержали 25,3% опрошенных.

Сейчас опубликованы данные опроса по состоянию на 18.00. Окончательные результаты голосования социологи планируют обнародовать в 23.00.

Кандидат % голосов избирателей Владимир Зеленский 73,2 Петр Порошенко 25,3

Напомним, в штабе действующего президента Петра Порошенко готовы признать любые итоги выборов. Об этом сегодня во время брифинга заявил глава фракции БПП в Верховной Раде, народный депутат Артур Герасимов. Политик убежден, что никаких преследований оппонентов после выборов не будет, а наблюдатели признают голосование во время второго тура таким же демократическим, как и во время первого.