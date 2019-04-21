Національний екзит-пол: Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Колаж: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n121039-vybory-v-ukrayini-opryludneno-rezultaty-nacionalnogo-ekzyt-polu.html

Ракурс

Національний екзит-пол — соціологічне опитування виборців на виході з виборчих дільниць по всій території України — оприлюднили фонд «Демократичні ініціативи», КМІС та «Центр Разумкова».

Згідно з результатами екзит-полу, в другому турі виборів перемагає шоумен Володимир Зеленський. За нього свої голоси віддали 73,2% опитаних. Чинний президент Петро Порошенко посів другу сходинку — його підтримали 25,3% опитаних.

Наразі опубліковано дані опитування станом на 18.00. Остаточні результати голосування соціологи планують оприлюднити о 23.00.

Кандидат % голосів виборців Володимир Зеленський 73,2 Петро Порошенко 25,3

Нагадаємо, у штабі чинного президента Петра Порошенка готові визнати будь-які результати виборів. Про це сьогодні під час брифінгу заявив очільник фракції БПП у Верховній Раді, народний депутат Артур Герасимов. Політик переконаний, що жодних переслідувань опонентів після виборів не буде, а спостерігачі визнають голосування під час другого туру таким же демократичним, як і під час першого.