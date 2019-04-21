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Ракурс
Петро Порошенко (праворуч), фото: Петро Порошенко

Готові бути опозицією: в штабі Порошенка визнають будь-який результат виборів

21 кві 2019, 17:51
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У штабі чинного президента України Петра Порошенка визнають будь-який результат президентських виборів.

Про це під час брифінгу заявив очільник фракції «Блока Петра Порошенка» у Верховній Раді Артур Герасимов, повідомляє «ЛИГА.net».

За словами Герасимова, жодних переслідувань опонентів після виборів не буде.

«Одне з головних придбань цих п’яти років: Україна стала демократичною країною, — наголосив політик. — Про які переслідування ви говорите?! Україна — не Росія».

Герасимов зазначив що міжнародні спостерігачі визнали перебіг першого туру президентських виборів в Україні, голосування на якому відбулося 31 березня, демократичним. На його думку, таким же буде й другий тур.

Нагадаємо, до опонента Порошенка в другому турі президентських виборів — шоумена Володимира Зеленського сьогодні прибули представники поліції, щоб вручити адмінпротокол у зв’язку із порушенням таємниці голосування. Перед тим, як вкинути свій бюлетень у скриньку, Зеленський продемонстрував його журналістам у розгорнутому вигляді.


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