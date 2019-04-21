Вибори президента: на Донеччині відкрилась виборча дільниця, яка не розпочала роботу вранці

Вибори президента. Фото: Людмила Крилова / Ракурс

https://racurs.ua/ua/n121036-vybory-prezydenta-na-donechchyni-vidkrylas-vyborcha-dilnycya-yaka-ne-rozpochala-robotu-vranci.html

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Виборча дільниця у Донецькій області, яка не відкрилася вранці, все ж таки розпочала свою роботу.

У Лебединому на Донеччині з 16.00 запрацювала виборча дільниця № 140379, повідомила на своїй сторінці у Facebook Тетяна Сліпачук, голова Центральної виборчої комісії.

За словами Сліпачук, причин, через які вказана виборча дільниця не розпочала свою роботу вчасно, декілька. Основна з них: близьке розташування до лінії розмежування.

Голова ЦВК подякувала співробітникам Нацполіції та війського-цивільної адміністрації області за допомогу у вирішенні цього питання. Наразі сформовано склад дільничної комісії та всі охочі з 194 українських виборців можуть прийти та проголосувати у другому турі президентських виборів.

Нагадаємо, сьогодні, 21 квітня, триває голосування у другому турі виборів президента. Українці обирають президента з двох кандидатів — Петра Порошенка та Володимира Зеленського.