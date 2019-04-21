Теракти на Шрі-Ланці: затримано сімох підозрюваних

Жертвами вибуху на Шрі-Ланці стали понад 200 осіб, фото: The Straits Times

https://racurs.ua/ua/n121035-terakty-na-shri-lanci-zatrymano-simoh-pidozruvanyh.html

Ракурс

На Шрі-Ланці правоохоронці затримали сімох осіб, підозрюваних у причетності до здійснення серії кривавих терактів.

Міністр оборони Шрі-Ланки заявив, що напади, ймовірно, здійснювалися однією групою. Наразі не відомо, хто саме здійснював теракти, повідомляє BBC.

Також влада країни повідомляє, що під час операції із затримання підозрюваних загинули троє поліцейських. Вони загинули під час рейду в один із житлових будинків у пошуках терористів.

За інформацією видання The Straits Times, жертвами восьми вибухів стали щонайменше 207 осіб, ще 450 отримали поранення. Серед загиблих щонайменше 35 іноземців — громадян США, Нідерландів та Великої Британії.

У зв’язку з терактами на Шрі-Ланці запроваджено 12-годинний комендантський стан. Зазначається, що всі пасажири, які вилітають з Міжнародного аеропорту Бандаранаїке — основного аеропорту Шрі-Ланки, можуть дістатися до нього, показавши свої авіаквитки та паспорти представникам сил безпеки країни.

Нагадаємо, раніше влада Шрі-Ланки повідомляла, що восьмий вибух був здійснений терористом-смертником.