Теракты на Шри-Ланке: задержаны подозреваемые

Жертвами взрыва на Шри-Ланке стали более 200 человек, фото: The Straits Times

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На Шри-Ланке правоохранители задержали семь человек, подозреваемых в причастности к совершению серии кровавых терактов.

Министр обороны Шри-Ланки заявил, что нападения, вероятно, осуществлялись одной группой. Пока не известно, кто именно осуществлял теракты, сообщает BBC.

Также власти страны сообщают, что во время операции по задержанию подозреваемых погибли трое полицейских. Они погибли во время рейда в один из жилых домов в поисках террористов.

По информации издания The Straits Times, жертвами восьми взрывов стали по меньшей мере 207 человек, еще 450 получили ранения. Среди погибших более 30-ти иностранцев — граждан США, Нидерландов и Великобритании.

В связи с терактами на Шри-Ланке введен комендантский час. Отмечается, что все пассажиры, вылетающие из Международного аэропорта Бандаранаике — основного аэропорта Шри-Ланки, могут добраться до него, показав свои авиабилеты и паспорта представителям сил безопасности страны.

Напомним, ранее власти Шри-Ланки сообщали, что восьмой взрыв был осуществлен террористом-смертником.