Сообщения о минировании общественных мест поступают с оккупированных территорий. Фото: РИА Воронеж

https://racurs.ua/n121034-soobscheniya-o-minirovanii-obschestvennyh-mest-postupaut-s-okkupirovannyh-territoriy-policiya.html

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Количество сообщений о минировании сегодня, 21 апреля, чрезвычайно высокое. Злоумышленники сообщают о минировании общественных мест, где находится большое количество людей.

Все сообщения о минировании сегодня поступают с временно оккупированных территорий, сообщил советник министра внутренних дел Иван Варченко.

Также он отметил, что в России и управляемых ею территориях продолжается активная деятельность по уведомлению украинских правоохранителей о минировании общественных мест на территории, подконтрольной Украине.

Правоохранители уже зафиксировали 562 нарушения избирательного законодательства во время волеизъявления граждан на избирательных участках в Украине. Впрочем, Варченко отметил, что сейчас правоохранители фиксируют вдвое меньше правонарушений, связанных с фотографированием бюллетеней и демонстрацией результатов своего волеизъявления. Также он заявил, что все, кто нарушил закон будут нести ответственность.

Напомним, сегодня, 21 апреля, в Украине проходит голосование во втором туре президентских выборов. Украинцы выбирают будущего президента из двух кандидатов: Петра Порошенко и Владимира Зеленского.