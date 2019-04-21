Выборы президента: в США открылся избирательный участок. Фото: twitter.com/UKRintheUSA

https://racurs.ua/n121033-vybory-prezidenta-v-ssha-otkrylsya-izbiratelnyy-uchastok-foto.html

Ракурс

В США открылся заграничный избирательный участок.

Украинцы в Вашингтоне уже начали голосовать во втором туре выборов президента на избирательном участке № 900089.

На участке работает семь членов избирательной комиссии.

Напомним, что первыми проголосовали украинцы в Австралии. Участки в этой островной стране уже закрылись.

Напомним, сегодня, 21 апреля, проходит голосование во втором туре выборов президента. Украинцы выбирают главу государства из двух кандидатов — действующего президента Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского.

ЦИК обнародовал данные по явке украинцев состоянию на 15.00. На данный момент уже проголосовали 45,38% украинских избирателей.