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Ракурс
Выборы президента: в США открылся избирательный участок. Фото: twitter.com/UKRintheUSA

Выборы президента: в США открылся избирательный участок (ФОТО)

21 апр 2019, 16:28
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В США открылся заграничный избирательный участок.

Украинцы в Вашингтоне уже начали голосовать во втором туре выборов президента на избирательном участке № 900089.

На участке работает семь членов избирательной комиссии.

В США открылся избирательный участок. Фото: twitter.com/UKRintheUSA

В США открылся избирательный участок. Фото: twitter.com/UKRintheUSA

В США открылся избирательный участок. Фото: twitter.com/UKRintheUSA

Напомним, что первыми проголосовали украинцы в Австралии. Участки в этой островной стране уже закрылись.

Напомним, сегодня, 21 апреля, проходит голосование во втором туре выборов президента. Украинцы выбирают главу государства из двух кандидатов — действующего президента Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского.

ЦИК обнародовал данные по явке украинцев состоянию на 15.00. На данный момент уже проголосовали 45,38% украинских избирателей.

Источник: Ракурс


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