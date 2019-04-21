Выборы-2019: в штабе Зеленского объяснили, почему их кандидат продемонстрировал бюллетень

Владимир Зеленский, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n121032-vybory-2019-v-shtabe-zelenskogo-obyasnili-pochemu-ih-kandidat-prodemonstriroval-bulleten.html

Ракурс

В штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского объяснили, почему их кандидат продемонстрировал заполненный бюллетень во время сегодняшнего голосования во втором туре президентских выборов.

По словам представителя штаба Дмитрия Разумкова, показать бюллетень Зеленского попросили журналисты, сообщает «Укринформ».

Разумков подчеркивает, что это не было сделано с целью пиара.

«Получилось, как получилось. Было нарушения законодательства и в рамках действующего законодательства он и мы понесем ответственность», — заявил представитель штаба.

Напомним, Зеленский, заполнив бюллетень в кабинке для голосования, перед тем как бросить его в урну, продемонстрировал журналистам в развернутом виде. На сделанных журналистами фотоснимках можно увидеть, что Зеленский напротив своей фамилии поставил крестик. После того, как журналисты сообщили ему, что такие действия являются нарушением, кандидат в президенты заявил «я не показал, вы не видели».

Впоследствии за этого инцидента к Зеленскому прибыла полиция, чтобы вручить админпротокол.