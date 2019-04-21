Папа Римский в праздничной речи пожелал мира украинцам. Фото: Сибирская католическая газета

https://racurs.ua/n121031-papa-rimskiy-v-prazdnichnoy-rechi-pojelal-mira-ukraincam.html

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Папа Римский Франциск в своей праздничной речи пожелал мира украинцам. Торжественную речь он провозгласил на площади Святого Петра в Ватикане.

Папа Римский пожелал, чтобы Пасха принесла радость жителям восточной Украины, страдающим от длительного конфликта, сообщает «ВВС-Украина».

Также Папа Римский выразил надежду, что в Украине в ближайшее время установится мир.

Отмечается, что Папа Римский также упомянул в своей речи и другие страны, в которых продолжаются военные конфликты: Сирию, Ливию, Израиль, Палестину, Судан, Камерун.

Папа Римский также осудил теракты в церквях Шри-Ланки, которые произошли сегодня, 21 апреля, во время пасхальной службы. Он также выразил соболезнования всей христианской общине.