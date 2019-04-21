Теракты на Шри-Ланке: власти страны установили исполнителей

Жертвами терактов на Шри-Ланке стали по меньшей мере 189 человек, фото: The Straits Times

https://racurs.ua/n121030-terakty-na-shri-lanke-vlasti-strany-ustanovili-ispolniteley.html

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Министр обороны Шри-Ланки Руван Виеварден заявляет, что властям страны удалось установить личности исполнителей сегодняшних кровавых терактов.

По его словам, вскоре террористов возьмут под стражу. Об этом сообщает издание The Straits Times.

Отмечается, что к расследованию терактов привлечены не только сотрудники правоохранительных органов, но и военные.

Министр пообещал, что правительство страны «сделает все необходимые для этого шаги», террористов будут преследовать «независимо от их религиозных убеждений».

Всего на Шри-Ланке раздались восемь взрывов, жертвами которых стали 189 человек, еще сотни людей пострадали. Среди погибших есть граждане Великобритании, Нидерландов и США.

В полиции подтвердили, что исполнителем восьмого взрыва был смертник.

В 18.00 по местному времени в стране начинается комендантский час, который продлится до 6.00 утра.

Власти страны сообщили, об ограничении доступа к основным сетей социальных медиа и служб обмена сообщениями, в частности Facebook и WhatsApp, чтобы предотвратить распространение дезинформации и слухов.

«Это лишь временная мера», — заявил секретарь президента страны Удая Сеневиратне.

Напомним, жертвами восьмого взрыва стали три человека.