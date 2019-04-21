Явка избирателей: в ЦИК обнародовали данные. Фото: Life.ru

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Ракурс

Явка избирателей во втором туре президентских выборов по состоянию на 15.00 составила 44,82%.

Данные о явке избирателей обнародованы на сайте Центральной избирательной комиссии.

Последние данные ЦИК по активности избирателей в регионах Украины

Регіон Активність виборців на 15.00 (%) Пo Україні 45,94 Пo Україні (без врахування ЗВО) 45,94 Вінницька область 47,76 Волинська область 45,58 Дніпропетровська область 47,03 Донецька область 12,83 Житомирська область 44,22 Закарпатська область 23,33 Запорізька область 50,66 Івано-Франківська область 30,69 Київська область 48,29 Кіровоградська область 42,97 Луганська область 40,75 Львівська область 37,73 Миколаївська область 49,91 Одеська область 41,51 Полтавська область 50,84 Рівненська область 42,97 Сумська область 48,28 Тернопільська область 42,09 Харківська область 45,75 Херсонська область Хмельницька область 44,19 Черкаська область 46,91 Чернівецька область 34,07 Чернігівська область 45,15 м. Київ 46,36

Напомним, сегодня, 21 апреля украинцы выбирают президента среди двух кандидатов — Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Они набрали наибольшее количество голосов в первом туре президентских выборов. Отметим, что уже оба кандидата посетили избирательные участки и проголосовали.

Предварительные данные о том, как проголосовали украинцы, можно будет узнать в 20.00 сразу после закрытия избирательных участков в Украине. Тогда будут обнародованы данные экзит-пола по состоянию на 18.00.