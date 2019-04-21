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Явка избирателей: в ЦИК обнародовали данные. Фото: Life.ru
ЦИК отчитался о явке избирателей по состоянию на 15.00 (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n121028-cik-otchitalas-o-yavke-izbirateley-po-sostoyaniu-na-15-00-infografika.htmlРакурс
Явка избирателей во втором туре президентских выборов по состоянию на 15.00 составила 44,82%.
Данные о явке избирателей обнародованы на сайте Центральной избирательной комиссии.
Последние данные ЦИК по активности избирателей в регионах Украины
Регіон
Активність виборців на 15.00 (%)
|Пo Україні
|45,94
|Пo Україні (без врахування ЗВО)
|45,94
|Вінницька область
|47,76
|Волинська область
|45,58
|Дніпропетровська область
|47,03
|Донецька область
|12,83
|Житомирська область
|44,22
|Закарпатська область
|23,33
|Запорізька область
|50,66
|Івано-Франківська область
|30,69
|Київська область
|48,29
|Кіровоградська область
|42,97
|Луганська область
|40,75
|Львівська область
|37,73
|Миколаївська область
|49,91
|Одеська область
|41,51
|Полтавська область
|50,84
|Рівненська область
|42,97
|Сумська область
|48,28
|Тернопільська область
|42,09
|Харківська область
|45,75
|Херсонська область
|Хмельницька область
|44,19
|Черкаська область
|46,91
|Чернівецька область
|34,07
|Чернігівська область
|45,15
|м. Київ
|46,36
Напомним, сегодня, 21 апреля украинцы выбирают президента среди двух кандидатов — Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Они набрали наибольшее количество голосов в первом туре президентских выборов. Отметим, что уже оба кандидата посетили избирательные участки и проголосовали.
Предварительные данные о том, как проголосовали украинцы, можно будет узнать в 20.00 сразу после закрытия избирательных участков в Украине. Тогда будут обнародованы данные экзит-пола по состоянию на 18.00.
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