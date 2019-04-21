Явка виборців: у ЦВК оприлюднили свіжі данні. Фото: Life.ru

https://racurs.ua/ua/n121028-yavka-vyborciv-u-cvk-opryludnyly-danni.html

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Явка виборців у другому турі президентських виборів станом на 15.00 становила 45,38%.

Дані про явку виборців в усіх регіонах України оприлюднено на сайті Центральної виборчої комісії.

Регіон Активність виборців на 15.00 (%) Пo Україні 45,38 Пo Україні (без врахування ЗВО) 45,38 Вінницька область 47,66 Волинська область 45,58 Дніпропетровська область 47,03 Донецька область 12,83 Житомирська область 42,22 Закарпатська область 19,26 Запорізька область 50,66 Івано-Франківська область 30,68 Київська область 48,29 Кіровоградська область 42,97 Луганська область 40,75 Львівська область 37,73 Миколаївська область 49,97 Одеська область 41,51 Полтавська область 50,84 Рівненська область 42,97 Сумська область 48,28 Тернопільська область 42,09 Харківська область 45,75 Херсонська область 46,19 Хмельницька область 44,85 Черкаська область 46,91 Чернівецька область 36,5 Чернігівська область 45,15 м. Київ 46,86

Нагадаємо, сьогодні, 21 квітня, українці обирають президента серед двох кандидатів — Петра Порошенка та Володимира Зеленського. Вони набрали найбільшу кількість голосів у першому турі президентських перегонів. Зазначимо, що обидва кандидати вже відвідали виборчі дільниці та проголосували.

Попередні дані того, як проголосували українці, можна буде дізнатися о 20.00 — одразу після закриття виборчих дільниць в Україні. Тоді буде оприлюднено дані екзит-полу станом на 18.00.