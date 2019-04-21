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Явка виборців: у ЦВК оприлюднили свіжі данні. Фото: Life.ru
ЦВК повідомила явку виборців станом на 15.00 (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n121028-yavka-vyborciv-u-cvk-opryludnyly-danni.htmlРакурс
Явка виборців у другому турі президентських виборів станом на 15.00 становила 45,38%.
Дані про явку виборців в усіх регіонах України оприлюднено на сайті Центральної виборчої комісії.
Регіон
Активність виборців на 15.00 (%)
|Пo Україні
|45,38
|Пo Україні (без врахування ЗВО)
|45,38
|Вінницька область
|47,66
|Волинська область
|45,58
|Дніпропетровська область
|47,03
|Донецька область
|12,83
|Житомирська область
|42,22
|Закарпатська область
|19,26
|Запорізька область
|50,66
|Івано-Франківська область
|30,68
|Київська область
|48,29
|Кіровоградська область
|42,97
|Луганська область
|40,75
|Львівська область
|37,73
|Миколаївська область
|49,97
|Одеська область
|41,51
|Полтавська область
|50,84
|Рівненська область
|42,97
|Сумська область
|48,28
|Тернопільська область
|42,09
|Харківська область
|45,75
|Херсонська область
|46,19
|Хмельницька область
|44,85
|Черкаська область
|46,91
|Чернівецька область
|36,5
|Чернігівська область
|45,15
|м. Київ
|46,86
Нагадаємо, сьогодні, 21 квітня, українці обирають президента серед двох кандидатів — Петра Порошенка та Володимира Зеленського. Вони набрали найбільшу кількість голосів у першому турі президентських перегонів. Зазначимо, що обидва кандидати вже відвідали виборчі дільниці та проголосували.
Попередні дані того, як проголосували українці, можна буде дізнатися о 20.00 — одразу після закриття виборчих дільниць в Україні. Тоді буде оприлюднено дані екзит-полу станом на 18.00.
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