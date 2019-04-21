Виборчі дільниці для військових відкрили в госпіталі та біля передових позицій. Фото: Міноборони

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Ракурс

Виборчі дільниці для військовослужбовців відкрили у шпиталях. Завдяки цьому військові можуть голосувати не відволікаючись від служби.

Так, одна спеціальна дільниця з’явилась у військово-медичному центрі «Головний військовий клінічний госпіталь» у Києві. До неї прикріпили 311 осіб та 12 членів комісії. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Також існує мобільна група з двох членів виборчої комісії, поліцейського, наглядача та супроводжуючого. Вони заходять до палат пацієнтів, що потребують постільного режиму. Таких у госпіталі наразі 194 особи.

Так як деякі пацієнти потрапити до госпіталю в п’ятницю та суботу, їх по можливості відвозили до дільниці на машині. Таких випадків зареєстрували вже п’ять.

Тим часом у військовому мобільному госпіталі Маріуполя також з’явилася спеціальна виборча дільниця. Вона є найближчим до передових позицій пунктом голосування. Вже зранку там утворилась черга, адже за дільницею закріплено майже 900 службовців.

Також, за інформацією журналіста «Радіо Свободи» Мар’яна Кушніра, є спеціальна дільниця у Кримському (село у Луганській області).

Як раніше повідомляв «Ракурс», перша українська дільниця за кордоном вже закрилася. Українці в Австралії почали голосувати в суботу о 23.00 за Києвом.