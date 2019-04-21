Избирательные участки для военных открыли в госпитале и у передовых позиций. Фото: Міноборони

https://racurs.ua/n121029-izbiratelnye-uchastki-dlya-voennyh-otkryli-v-gospitale-i-u-peredovyh-poziciy-foto.html

Ракурс

Избирательные участки для военнослужащих открыли в госпиталях. Благодаря этому военные могут голосовать, не отвлекаясь от службы.

Так, один специальный участок появился в военно-медицинском центре «Главный военный клинический госпиталь» в Киеве. К нему прикрепили 311 человек и 12 членов комиссии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Также существует мобильная группа из двух членов избирательной комиссии, полицейского, смотрящего и сопровождающего. Они заходят в палаты пациентов, которые нуждаются в постельном режиме. Таких в госпитале пока 194 человека.

Так как некоторые пациенты попали в госпиталь в пятницу и субботу, их по возможности отвозили в участок на машине. Таких случаев зарегистрировали уже пять.

Между тем в военном мобильном госпитале Мариуполя также появился специальный избирательный участок. Он является ближайшим к передовым позициям пунктом голосования. Уже утром там образовалась очередь, ведь за участком закреплено почти 900 служащих.

Также, по информации журналиста «Радіо Свободи» Марьяна Кушнира, есть специальная участок в Крымском (село в Луганской области).

Как ранее сообщал «Ракурс», первый украинский участок за рубежом уже закрылся. Украинцы в Австралии начали голосовать в субботу в 23.00 по Киеву.