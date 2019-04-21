Голосовать на выборах закончили украинцы в Австралии. Фото: Василь Боров'як

https://racurs.ua/n121024-golosovat-na-vyborah-zakonchili-ukraincy-v-avstralii-foto.html

Ракурс

Голосовать на выборах первыми закончили украинцы в Австралии. Избирательный участок при Посольстве Украины в Австралии закрылся в 20.00 по местному времени (13.00 по киевскому времени).

В посольстве отметили, что избиратели прибывали из Сиднея, Канберры, Мельбурна и других штатов чтобы осуществить свой гражданский долг. Об этом сообщает Посольство Украины в Австралии на своей странице в Facebook.

Некоторые украинцы преодолели на собственном транспорте более 1,5 тыс. км пути, чтобы попасть в участок.

Как ранее сообщал «Ракурс», участок в Австралии по киевскому времени открылся еще в субботу в 23.00. Как и все другие зарубежные участки, он открылся в 8.00 21 апреля по местному времени.