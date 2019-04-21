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Ракурс
Голосовать на выборах закончили украинцы в Австралии. Фото: Василь Боров'як

Голосовать на выборах закончили украинцы в Австралии (ФОТО)

21 апр 2019, 14:22
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Голосовать на выборах первыми закончили украинцы в Австралии. Избирательный участок при Посольстве Украины в Австралии закрылся в 20.00 по местному времени (13.00 по киевскому времени).

В посольстве отметили, что избиратели прибывали из Сиднея, Канберры, Мельбурна и других штатов чтобы осуществить свой гражданский долг. Об этом сообщает Посольство Украины в Австралии на своей странице в Facebook.

Избирательный участок в Австралии уже закрылся. Фото: Посольство Украины

Некоторые украинцы преодолели на собственном транспорте более 1,5 тыс. км пути, чтобы попасть в участок.

Как ранее сообщал «Ракурс», участок в Австралии по киевскому времени открылся еще в субботу в 23.00. Как и все другие зарубежные участки, он открылся в 8.00 21 апреля по местному времени.

Источник: Ракурс


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